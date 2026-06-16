Si accelera per l'evoluzione digitale degli studi professionali

Milano, 16 giu. (askanews) - Un impegno rafforzato per gli studi professionali. TeamSystem - una delle principali tech & AI company attive nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti - annuncia la nuova fase del suo programma dedicato all'innovazione, alla formazione e all'evoluzione della consulenza professionale, che valorizza gli studi capaci di accompagnare le PMI nel percorso di digitalizzazione e crescita.

L'occasione è stata la Be Leader Conference 2026. Qui, una platea di oltre 1000 Professionisti provenienti da tutta Italia, ha potuto confrontarsi con le ultime evoluzioni in termini di innovazione tecnologica. Ha parlato così Giuseppe Busacca, General Manager - BU Professional e AD di Euroconference: "Quello che si nota è sicuramente una sempre più forte accelerazione. Non da ora osserviamo micro e piccole imprese chiedere ai professionisti servizi sempre più sofisticati. Gli strumenti tecnologici con cui i professionisti possono supportare e abilitare i servizi che rispondono a queste esigenze, sono sempre più avanzate. In particolare, l'intelligenza artificiale ha avuto un impulso molto importante".

Più di 3.000 sono oggi gli studi professionali aderenti. Una fitta rete di professionisti alle prese anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

"Osserviamo un utilizzo, in questi mesi, sempre più maturo e consapevole dell'intelligenza artificiale da parte degli studi. Stanno da un lato imparando sempre più, acquisendo competenze sui diversi strumenti che usano l'intelligenza artificiale, su quali casi d'uso è opportuno usare, quali strumenti e con quali cautele ed elementi di attenzione" ha continuato Busacca.

Uno scenario in cui il ruolo di abilitatore per i professionisti è senza dubbio centrale.

"TeamSystem gioca e vuole giocare un ruolo di abilitatore e accompagnatore in un percorso di evoluzione dei professionisti, con l'obiettivo finale di offrire servizi sempre migliori alle micro e piccole imprese. Abilitatore che non si limita soltanto all'utilizzo degli strumenti tecnologici, ma che vuole estendere il proprio supporto al modello organizzativo e operativo degli studi stessi" ha concluso Busacca.

Nel corso della giornata, sono state premiate anche le eccellenze della community nell'ambito dei Best in Class 2026, riconoscendo gli studi che si sono distinti per innovazione, capacità consulenziale e contributo alle crescite delle imprese.