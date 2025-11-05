Shutdown Usa, Trump accusa i democratici: sono kamikaze

Milano, 5 nov. (askanews) - Donald Trump definisce i democratici "kamikaze", mentre cresce sul presidente la pressione per la più lunga paralisi di bilancio nella storia degli Stati Uniti. "Questi tizi sono dei kamikaze. Distruggeranno il Paese se necessario", ha dichiarato alla Casa Bianca davanti ai senatori repubblicani.

Il lungo braccio di ferro tra il presidente Donald Trump e i leader Democratici del Congresso sulla riapertura del Governo ha raggiunto il 35esimo giorno, lo stesso record stabilito durante la prima presidenza Trump.

La paralisi, causata da un nuovo scontro sul bilancio e sulla scadenza dei crediti d'imposta per l'assistenza sanitaria, sta mostrando conseguenze sempre più gravi: centinaia di migliaia di dipendenti federali non stanno ricevendo lo stipendio, i ritardi nei voli si moltiplicano per carenza di personale di controllo, e 42 milioni di americani riceveranno solo metà del sussidio alimentare SNAP previsto per novembre. In molte scuole gli insegnanti stanno pagando di tasca propria la mensa per gli studenti poveri.