Shtayyeh: non ascoltate Netanyahu, riconoscere lo stato palestinese

Milano, 22 gen. (askanews) - Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh invita il mondo a respingere il rifiuto di Netanyahu della soluzione dei due Stati e a "riconoscere unilateralmente lo Stato di Palestina". Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva respinto le richieste per una futura soluzione a due Stati poiché il principale alleato degli Stati Uniti e altri avevano suggerito che fosse l'unico modo per garantire la sicurezza a lungo termine di Israele. "C'è una mobilitazione internazionale cruciale sulla soluzione dei due Stati - ha affermato - Noi sosteniamo che il mondo non dovrebbe prestare ascolto alla posizione di Netanyahu e del suo governo, che rifiuta la soluzione dei due Stati. Invece, il mondo dovrebbe sforzarsi di porre fine all'occupazione, riconoscere unilateralmente lo Stato di Palestina e votare affinché la Palestina diventi uno Stato membro delle Nazioni Unite".