ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Show di Madonna a Times Square, apre il mese del Pride in lingerie

New York, 5 giu. (askanews) - Show di Madonna a New York: la cantante ha inaugurato il mese del Pride con un concerto a sorpresa a Times Square, presentando anche il nuovo inedito "Love Sensation" tratto dall'album "Confessions II" in uscita il 3 luglio.

In mezzo a una folla enorme la regina del pop in lingerie ha intonato anche vecchi successi come "Hung Up", facendo ballare tutti. Occhiali da sole, body e corsetto, reggiseno a vista, guanti e stivali. Una performance tra spettacolo, balli e pedana rotante che ha mandato in delirio i fan.

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