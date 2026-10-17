ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2026

Show a sorpresa di Tajani a Capri: canta con il tamburello in mano

Capri, 17 ott. (askanews) - Show di Antonio Tajani a Capri. Siparietto canoro a sorpresa questa mattina nella Piazzetta di Capri per il ministro degli esteri, giunto sull'isola per partecipare al 41esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Mentre transitava in Piazzetta, Tajani è stato riconosciuto dal gruppo folk locale Bella Capri e invitato a cantare con loro. Ne è nato un simpatico siparietto, durato alcuni minuti, con il ministro che - tamburello in mano - ha intonato anche alcune note di tipici canti popolari napoletani, prima di salutare il gruppo e di salutare anche alcuni simpatizzanti di Forza Italia che lo attendevano e recarsi al grand hotel Quisisana sede del convegno.

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