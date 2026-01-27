Shoah, La Russa: responsabilità anche italiane presenti in tutti noi

Roma, 27 gen. (askanews) - La celebrazione in Aula al Senato del Giorno della Memoria da parte del presidente, Ignazio La Russa, accanto alla senatrice a vita, Liliana Segre.

"Le responsabilità anche italiane" della Shoah "sono presenti in tutti noi" ha detto La Russa. "La memoria è prezioso strumento di verità, di rispetto, pace e dialogo tra i popoli e le nazioni. Noi abbiamo il dovere di tramandare il ricordo della Shoah a chi verrà dopo di noi, perché sulla memoria di ciò che è stato e ciò che non deve più accadere, che si fondano e traggano forza quegli ideali di giustizia, di libertà, di rispetto della vita, della dignità umana, che sono il cuore della nostra Costituzione e della nostra comunità nazionale".

"Contrapponiamo la forza della memoria all'ignoranza, all'indifferenza che nutrono i semi dell'odio, del razzismo, dell'antisemitismo e dell'antisionismo. Odio, indifferenza e ignoranza non sono solo cicatrici del passato ma ferite aperte di fronte alle quali non possiamo rimanere indifferenti o voltarci dall'altra parte" ha proseguito. "Il ricordo di quello che avvenne e le responsabilità anche italiane sono presenti in tutti noi così come i pericoli di questa fase storica incarnati da chi vorrebbe la non esistenza di Israele, di chi vorrebbe annullare il diritto di Israele a esistere", ha aggiunto il presidente del Senato.