Shirin Neshat al MAXXI: foto, filmati e omaggio a Nasim Najafi Aghdam

Roma, 12 nov. (askanews) - Le fotografie e i film della celebre artista iraniana arrivano al MAXXI fino al 10 gennaio 2027 nella mostra "Shirin Neshat. Do U Dare!". Attraverso una trilogia cinematografica e una serie di fotografie prodotte tra il 2025 e 2026 Shirin Neshat torna a confrontarsi con alcuni dei temi centrali della propria ricerca: l'esilio, la condizione femminile, il rapporto tra individuo e potere, la costruzione dell'identità e le tensioni tra Oriente e Occidente. Nella mostra curata da Bartolomeo Pietromarchi e Anne Palopoli le fotografie ritraggono figure umane simili a delicate bambole di porcellana. Volti, busti e mani diventano presenze spettrali che invitano gli spettatori a interrogarsi su quanto le nostre identità siano plasmate dalla pervasività dei social media.

I tre filmati compongono un unico percorso narrativo e concettuale. Nel capitolo "Wall Street" il racconto si svolge nel cuore del potere economico americano e la protagonista si confronta con un sistema che sembra escluderla. Nel film "Brooklyn" la protagonista attraversa un quartiere segnato dalla marginalità e dalla precarietà, poi il racconto si sposta in un luogo in cui un politico americano pronuncia slogan in netto contrasto con la realtà circostante. Fino a quando lei decide di non rimanere passiva e si trasforma in una sorta di Wonder Woman. Il terzo film, "Suburb", è ambientato nella periferia residenziale americana, tra case ordinate, giardini e simboli di un benessere apparentemente rassicurante. All'interno di uno spazio domestico popolato da parrucche, manichini, abiti e oggetti di scena, la protagonista costruisce e reinventa costantemente la propria identità.

In una sala della mostra si entra poi nella storia di Nasim Najafi Aghdam, una donna iraniana emigrata negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni religiose. Nasim produceva video per YouTube, con un certo seguito: realizzava performance, musica, danza e aveva costruito un'identità digitale originale e riconoscibile. Il suo rapporto con la piattaforma si era progressivamente deteriorato, fino al tragico episodio del 2018, quando la donna aprì il fuoco nella sede di YouTube in California, ferendo tre persone prima di togliersi la vita. Neshat sceglie di andare oltre il fatto di cronaca, trasformando questa vicenda in una riflessione più ampia sulla solitudine, sull'emarginazione, sul bisogno di appartenenza e sulle forme di controllo esercitate dalla società contemporanea.