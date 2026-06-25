ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

"(S)he works I care", sicurezza stradale con Milano Serravalle

Dorno, 25 giu. (Askanews) - Milano Serravalle - Milano Tangenziali aderisce alla campagna europea "(S)he Works I Care", promossa da ASECAP - l'associazione europea dei concessionari autostradali - e sostenuta in Italia da AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori). L'obiettivo è sensibilizzare gli utenti della strada sull'importanza di adottare comportamenti prudenti e responsabili per la tutela degli operatori che ogni giorno lavorano lungo la rete autostradale.

"Abbiamo deciso di aderire alla campagna della sicurezza (S)he Works I Care perché ne condividiamo perfettamente e concretamente il messaggio. Dietro ogni intervento di assistenza, dietro ogni cantiere e dietro ogni intervento di manutenzione ci sono persone che ogni giorno lavorano sulla rete autostradale per garantire la sicurezza e la mobilità di tutti" ha dichiarato Roberta Loiacono, Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne di Milano Serravalle - Milano Tangenziali.

Marco Colloredo, Direttore Operations, Esercizio, Innovazione e Strategia di Milano Serravalle - Milano Tangenziali, ha poi evidenziato le azioni utili per ridurre il rischio di incidenti: "Le azioni sono l'insieme di altre azioni, in particolare la gestione corretta delle infrastrutture. Quindi gli investimenti sull'infrastruttura, sulle manutenzioni e un approccio predittivo alle manutenzioni, nonché lo sviluppo di tutti i sistemi di gestione del traffico intelligenti, per poter ridurre l'incidentalità e migliorare il traffico".

Presso lo spazio climatizzato nell'area di servizio di Dorno Ovest sulla Autostrada A7 in direzione Genova, si può partecipare ad attività ludico-informative di sensibilizzazione dedicate alla sicurezza stradale.

Sempre Colloredo ha spiegato quali comportamenti degli automobilisti possono fare la differenza per la sicurezza degli operatori che lavorano: "Operare su un'autostrada è estremamente complesso. C'è un rischio molto alto per i nostri operatori, sia per quelli di manutenzione che per quelli di viabilità. Quello che chiediamo è che ci sia una responsabilizzazione da parte di tutti gli utenti sul rispetto del codice della strada, in particolare sul controllare la segnaletica, i PMV, la segnaletica di cantiere e rallentare seguendo le indicazioni che vengono date dall'autostrada".

Presente anche Ragazzi On The Road APS, associazione non profit che si occupa di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale rivolta ai giovani.

Alessandro Invernici, fondatore e vicepresidente di Ragazzi On The Road, ci ha indicato i comportamenti più a rischio e gli errori che incontrano più spesso.

"Noi crediamo che più si riesce a responsabilizzare i giovani e più si può offrire loro esperienze vere, concrete e senza filtri come amiamo ripetere. Con l'esperienza di On The Road possiamo certamente avvicinarli a quello che è il rischio da evitare".

Presso l'hub organizzato, fino a sabato 27 giugno i viaggiatori possono prendere parte a quiz e giochi interattivi, ricevere informazioni e consigli utili sui

comportamenti corretti e virtuosi da adottare in tema di sicurezza stradale non solo per rispettare chi guida, ma anche chi lavora.

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