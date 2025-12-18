Sgomberato il centro sociale Askatasuna. Piantedosi: segnale chiaro

Roma, 18 dic. (askanews) - "Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese" ha scritto su X il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, commentando l'intervento della polizia della Questura di Torino che ha anche perquisito, oltre al centro sociale, otto attivisti dell'area antagonista torinese.

Un'operazione che fa seguito a diverse attività già avviate dalla Digos (con il supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione) - spiega la polizia - dopo le recenti contestazioni nel capoluogo piemontese, come le temporanee occupazioni dei binari delle stazioni,l'attacco alla sede di Leonardo e del quotidiano La Stampa.

Sequetrati dispositivi elettronici, capi d'abbigliamento utilizzati durante le azioni e fumogeni.

E se il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha scritto "Fuori!!!" sui social per commentare lo sgombero, dal Pd è arrivata la denuncia dei doppi standard nella gestione della legalità: "Davanti al plauso unanime della maggioranza per lo sgombero del centro sociale Askatasuna, chiediamo a Piantedosi: quando assisteremo allo sgombero di CasaPound a Roma?" ha detto il responsabile sicurezza del Partito democratico Matteo Mauri.