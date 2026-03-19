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SG Company presenta il piano industriale: crescita e acquisizioni

Milano, 18 mar. (askanews) - SG Company Società Benefit S.p.A., capogruppo che investe e partecipa in quota di maggioranza in società d'eccellenza nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2026-2030 del Gruppo con importanti target economico-finanziari, basati sia sulla crescita organica sia sullo sviluppo per linee esterne tramite operazioni di M&A, con investimenti selettivi sul territorio nazionale ed estero. Questi i target consolidati: fatturato pari a 150 mln di euro: il Piano prevede di triplicare il fatturato nel periodo considerato, con un contributo previsto pari al 50% dalla crescita organica e al 50% dalle operazioni di M&A, con investimenti sia in Italia sia nel mercato estero, con priorità iniziale all'Europa; Ebitda pari a 12,75 mln di euro: si prevede un Ebitda margin pari all'8,5%, perseguibile tramite una maggiore partecipazione a bandi di gara pubblici e un superiore riconoscimento del brand, che si manifesta nei pricing di vendita; la riduzione dei costi diretti di produzione grazie a sempre maggiori economie di scala e la riduzione dei costi generali, grazie all'ulteriore efficientamento della struttura societaria; Rapporto PFN/Ebitda pari a 1x: il Piano prevede un netto miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto alla marginalità operativa.

Davide Verdesca, CEO e Chairman di SG Company ha presentato il piano ad askanews.

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