Sfollati dal Nord Di Gaza, la fila di notte lungo la strada costiera

Gaza, 12 set. (askanews) - Auto e furgoni carichi di persone e di affetti personali in coda lungo la strada costiera Al-Rashid nel centro di Gaza per tutta la notte, dopo che Israele ha intensificato l'offensiva contro Hamas e costretto centinana di palestinesi a lasciare la parte settentrionale della Striscia, dirigendosi verso Sud.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, intanto, ha giurato che non ci sarà uno Stato palestinese; parlando alla cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata, a Maale Adumim, ha detto: "Manterremo la nostra promessa che non ci sarà uno Stato palestinese, questo posto appartiene a noi".

"Salvaguarderemo il nostro patrimonio, la nostra terra e la nostra sicurezza... Raddoppieremo la popolazione della città" ha aggiunto il primo ministro israeliano.

