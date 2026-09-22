Sfera Ebbasta, il video di "Lontano" girato davanti all'Ultima Cena

Roma, 22 set. (askanews) - In attesa del nuovo album "Purosangue", in arrivo l'11 dicembre per Universal Music Italia, Sfera Ebbasta ha pubblicato "Lontano", il primo singolo, accompagnato da un video girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, uno dei capolavori più conosciuti della storia dell'arte, in compagnia del figlio Gabriel.

Il brano si muove su un terreno personale e introspettivo, partendo dal presente di Sfera Ebbasta - fra traguardi raggiunti, esposizione e il desiderio, a volte, di prendere le distanze da tutto - per farne materia di racconto.

È il primo artista al mondo ad aver girato un video musicale davanti al capolavoro di Leonardo.

Il legame con il Cenacolo Vinciano va oltre i confini del videoclip. Nelle settimane che precederanno l'uscita di "Purosangue", Sfera Ebbasta sosterrà insieme al Museo del Cenacolo Vinciano una serie di appuntamenti dedicati all'inclusione sociale che accompagneranno il percorso verso l'11 dicembre, i cui dettagli verranno svelati prossimamente.

"Credo che sia lodevole che una star tanto amata dal pubblico giovane, scelga un capolavoro cosi importante e quasi sacro per una riflessione intima sulla propria vita e che inoltre decida di sostenere dei progetti legati ai ragazzi delle periferie. È uno dei nostri obiettivi rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti, soprattutto al pubblico che si immagina più lontano dalla storia dell'arte. È un nostro dovere rendere accessibile la bellezza" ha dichiarato Angelo Crespi, direttore della Grande Brera.