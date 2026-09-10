Servillo: in "Scherzetto" ho giocato sul set con un bambino di 5 anni

Roma, 10 set. (askanews) - È un bambino di cinque anni il partner cinematografico di Toni Servillo nel nuovo film di Mario Martone "Scherzetto", presentato fuori concorso all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. L'attore interpreta un uomo anziano che torna a Napoli, su richiesta della figlia, per stare qualche giorno con il nipote, Mario.

Tra quattro mura e un balcone, si consuma un vero e proprio duello verbale che mette il protagonista di fronte ai propri fantasmi. Toni Servillo ha raccontato: "Ci ha obbligati a giocare ininterrottamente, sia quando si girava che quando si dava lo stop alle riprese, perché il bambino, Lorenzo Perrotta, ha interpretato tutta questa avventura come un gioco. E' stata una sfida anche eccitante per un attore, non so se avrei fatto un nonno tout court".

Con questo film, tratto dall'omonimo libro di Domenico Starnone, Martone sperimenta qualcosa di nuovo. "Questo è un film diverso dagli altri che ho fatto, proprio per la sua forma così particolare, per il suo aspetto anche comico o per la presenza di fantasmi, è anche un ghost story. È vero che c'è una complessità, ma è una complessità che si scioglie e si risolve in una levità, in una leggerezza".