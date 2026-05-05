ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Servillo, Golino, Amelio e Sossai: i candidati dei David al Quirinale

Roma, 5 mag. (askanews) - Da Toni Servillo a Valeria Golino, e ancora Gianni Amelio, Matilda De Angelis, Francesco Sossai, Greta Scarano, Claudio Santamaria, Anna Ferzetti, Tecla Insolia, Vinicio Marchioni, Flavio Insinna co-conduttore e molti altri: tutti elegantissimi ed emozionati, sono i candidati dei David di Donatello, che arrivano al Quirinale per il consueto incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni anno li riceve prima della cerimonia di premiazione.

La cerimonia della 71esima edizione si tiene il 6 maggio e viene trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà, condotta da Insinna e Bianca Balti.

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