ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2026

Serena Rossi: i ragazzi hanno perso la fiducia nel futuro, gravissimo

Roma, 24 ott. (askanews) - "É come se i ragazzi non avessero più fiducia nel futuro, ed è una cosa gravissima; è giusto che siano arrabbiati, poi ci sono tanti modi di manifestare questa rabbia ma sicuramente l'ascolto è meritato. Non lo dico da mamma, lo dico da donna. Quindi questa serie forse, rimanendo nell'energia dei Panini, può essere una finestra, uno spiraglio su una possibilità di credere nel futuro e di non aver paura di 'andare a vedere', come dicevano sempre i Panini". Così Serena Rossi, presentando alla Festa del Cinema di Roma la serie "La famiglia Panini - L'avventura delle figurine" (in onda su Rai 1 e Rai Play dal 22 novembre e prossimamente su Disney+), rispondendo a una domanda su quanto una serie come quella in cui interpreta Olga Cuoghi Panini, donna visionaria che ha portato la famiglia a realizzare una delle storie imprenditoriali più significative del Paese, possa ispirare oggi i giovani a inseguire i propri sogni.

"Nella nostra storia è proprio detto chiaramente, c'è il personaggio del padre che dice che i figli devono superare i genitori. Quella generazione lì aveva chiara dentro di sé questa possibilità di crescere e di andare avanti, come in una maniera naturale dovrebbe accadere. Invece oggi è come se questo patto si fosse spezzato", ha aggiunto l'attrice.

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