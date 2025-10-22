ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

Serbia, sparatoria e rogo davanti al parlamento: un ferito grave

Belgrado, 22 ott. (askanews) - Un attacco armato si è verificato davanti al Parlamento serbo, nella capitale Belgrado. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si è avvicinato alle tende dove si trovano accampati alcuni dimostranti e ha aperto il fuoco con una pistola, ferendo in modo grave una persona. Dopo la sparatoria l'uomo ha poi cosparso di benzina l'area intorno alle tende, appiccando un incendio. La polizia, subito accorsa sul posto, ha arrestato l'aggressore.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno impedito che l'incendio si propagasse.

Secondo informazioni non ufficiali, i primi risultati delle indagini indicano che l'uomo, identificato con le iniziali V.A., ha aggredito a sangue freddo, con l'intenzione di causare il maggior numero possibile di vittime. Il movente delle sue azioni non è stato ancora rivelato, ma si sta indagando per stabilire se si sia trattato di violenza motivata da motivazioni ideologiche o psicologiche.

