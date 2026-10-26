ULTIME NOTIZIE 26 OTTOBRE 2026

Serbia, Peskov: auspichiamo buone relazioni con nuova forza politica

Milano, 26 ott. (askanews) - Il Cremlino afferma di auspicare che i nuovi leader politici serbi riconoscano i vantaggi di una cooperazione con la Russia, in seguito alla vittoria di un movimento di protesta guidato da studenti sul leader di lungo corso Aleksandar Vucic, figura vicina a Mosca, nelle elezioni nazionali. "Da parte nostra, intendiamo continuare a fare tutto il possibile per favorire lo sviluppo delle nostre relazioni con Belgrado. Ma, come sapete, per ballare il tango bisogna essere in due", aggiunge Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi