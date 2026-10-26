Serbia, Peskov: auspichiamo buone relazioni con nuova forza politica

Milano, 26 ott. (askanews) - Il Cremlino afferma di auspicare che i nuovi leader politici serbi riconoscano i vantaggi di una cooperazione con la Russia, in seguito alla vittoria di un movimento di protesta guidato da studenti sul leader di lungo corso Aleksandar Vucic, figura vicina a Mosca, nelle elezioni nazionali. "Da parte nostra, intendiamo continuare a fare tutto il possibile per favorire lo sviluppo delle nostre relazioni con Belgrado. Ma, come sapete, per ballare il tango bisogna essere in due", aggiunge Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino.