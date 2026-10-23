ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Serbia, 150mila in piazza per il comizio elettorale degli studenti

Belgrado, 23 ott. (askanews) - Circa 150.000 persone hanno partecipato a Belgrado al comizio elettorale conclusivo del movimento studentesco serbo, a tre giorni dalle attesissime elezioni parlamentari anticipate. "La Serbia non può avere paura. La Serbia deve liberarsi!", ha dichiarato Arsa Stojanovic, uno dei leader del movimento. "Una cosa è fuori discussione: il 25 ottobre vince la Serbia! E sapete perché? Perché sono gli studenti a vincere!", ha aggiunto dal palco Ilija Srdanovic, candidato sostenuto dalla "Lista Studentesca". Gli studenti sostengono una lista di 250 candidati, da loro selezionati per sfidare, tra gli altri, il Partito Progressista Serbo (SNS), la formazione al governo guidata dall'ex presidente nazionalista Aleksandar Vucic.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi