ULTIME NOTIZIE 30 DICEMBRE 2025

Sequestro di botti di Capodanno nascosti in un garage nel brindisino

Milano, 30 dic. (askanews) - Prosegue in queste ore in tutta Italia l'attività dei Carabinieri per il contrasto alla detenzione illecita di materiale potenzialmente pericoloso, in vista della notte di San Silvestro. Un 66enne è stato colto in flagranza e arrestato perchè deteneva 92 chili di fuochi pirotecnici e altro materiale esplodente nel garage di una abitazione a Ceglie Messapica nel brindisino. Rinvenute anche delle bombole del gas e vari artifici pirotecnici, destinati alla vendita in vista della notte di Capodanno. Provvidenziale l'intervento dei Carabinieri che hanno messo in sicurezza l'edificio. Il proprietario dell'immobile è stato arrestato e subito rimesso in libertà.

