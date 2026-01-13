Sequestrate 10 ton. di cocaina su una nave mercantile nell'Atlantico

Santa Cruz de Tenerife, 13 gen. (askanews) - Una montagna di droga pronta a invadere i mercati europei. La polizia spagnola ha trovato e sequestrato quasi 10 tonnellate di cocaina su una nave che trasportava sale nell'Oceano Atlantico, il più grande sequestro di questo tipo mai effettuato in alto mare dai loro servizi.

L'operazione è stata condotta da unità speciali della polizia spagnola, che hanno intercettato la nave cargo battente bandiera camerunense collegata a un'organizzazione multinazionale del narcotraffico mentre attraversava l'Oceano Atlantico dal Brasile all'Europa, ha dichiarato la polizia in un comunicato.

"Tredici persone sono state arrestate durante l'operazione e la droga, distribuita in 294 sacchi, è stata sequestrata, insieme a una pistola", prosegue il comunicato, specificando l'esatta quantità di droga nascosta a bordo nel carico di sale: 9.994 chilogrammi. Si tratta del "più grande sequestro di cocaina in alto mare mai effettuato dalla polizia nazionale", ha dichiarato, definendolo "un colpo storico" al narcotraffico. La DEA statunitense, l'agenzia federale statunitense responsabile della lotta al traffico di droga, e le autorità francesi, portoghesi e brasiliane hanno "collaborato" per garantire il successo dell'operazione, come specificato nel comunicato.

La Spagna è considerata dagli esperti antidroga uno dei principali punti di ingresso della cocaina in Europa, grazie ai suoi legami con l'America Latina, dove viene prodotta la droga, e alla sua posizione geografica.