Seoul, Meryl Streep e Anne Hathaway ballano "Vogue", fan in delirio

Roma, 8 apr. (askanews) - Bagno di folla a Seoul, in Corea del Sud, per Meryl Streep e Anne Hathaway che proseguono il tour mondiale per promuovere "Il diavolo veste Prada 2" in vista dell'uscita del film. In Italia sarà nelle sale dal 29 aprile.

Le attrici, che riprendono i ruoli di Miranda e Andy del primo capitolo, sono arrivate sulle note di "Vogue" a un evento per i fan e si sono concesse a un balletto. Streep vestita di nero e Hathaway in completo di pelle rosso, sono state prese d'assalto per foto e selfie e hanno firmato autografi.

"È meraviglioso essere a Seoul, mio Dio, è semplicemente meraviglioso... e sono così grata a voi fan perché siete la ragione per cui abbiamo realizzato 'Il diavolo veste Prada 2'" ha detto Streep.