Seo e AI nel libro di Michele De Capitani, Ceo di Web Leaders

Padova, 13 mag. (askanews) - La Seo e intelligenza artificiale generativa stanno cambiando il modo di valutare servizi e aziende, grazie alla grande mole di informazioni. È dentro questa trasformazione che nasce "Seo per AI - AI per Seo", il nuovo libro di Michele De Capitani, CEO di Web Leaders, presentato a Padova. Un testo formativo e informativo come spiega l'autore. "La formazione è' importantissima perché noi in Web Leaders la usiamo come canale promozionale per farci conoscere, ovviamente noi non facciamo solo formazione promozionale ai fini per farci conoscere come agenzia che offre servizi di visibilità su Google, ma diamo estremamente valore a chi partecipa ai nostri corsi di formazione proprio per imparare a utilizzare la Seo e utilizzare la Ai per ottenere risultati di visibilità che oggi sono imprescindibili".

Un testo, quello di De Capitani che diventa quanto mai fondamentale per orientare business e conoscenza. Un modo per approfondire argomenti come la visibilità dentro gli ambienti generativi, da ChatGPT alle nuove forme di ricerca conversazionale, fino all'integrazione sempre più stretta tra motori di ricerca,

"Il libro Seo per Ai - Ai per Seo, perché si può usare in doppia valenza, io faccio questo mestiere da 26 anni che mi ha portato a sperimentare e a fare dei test subito su Chat Gpt e appena ho visto che poteva essere un nuovo canale, un nuovo google per raccogliere delle richieste dal nostro potenziale cliente allora mi sono detto proviamoci, facciamo degli esperimenti che sono andati a buon fine. Gran parte dei nostri preventivi arrivano direttamente da Chat Gpt e ho sviluppato questa procedura che poi ho inserito nel libro e che oggi offro a chiunque voglia partecipare ai nostri corsi ma anche come servizio ai nostri clienti che vogliono avvalersi di questa nuova tecnologia che è arrivata". Tuttavia anche l'intelligenza artificiale va governata e l'essere umano è comunque protagonista, sottolinea De Capitani. "Per l'uomo c'è sicuramente speranza perché l'intelligenza artificiale sono strumenti che non sono né buoni né cattivi, sono neutri, dipenderà dall'utilizzo che ne facciamo. Se li utilizzeremo per il bene sono convinto che come Internet a suo tempo ha aperto nuovi mercati, l'Ai possa avere un potenziale ancora superiore perché viaggia su internet. E' una grandissima opportunità per le imprese e per noi raggiungere nuovi clienti e quelli che sono i nostri sogni".

Web Leaders, società specializzata in SEO, digital marketing, indagini di mercato online e intelligenza artificiale applicata alla promozione, ha costruito negli anni un posizionamento fortemente orientato alla formazione. Oltre 100.000 tra imprenditori e professionisti hanno partecipato ai percorsi formativi promossi da Web Leaders.