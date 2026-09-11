Senato ricorda Emma Bonino, La Russa: sempre coerente nelle battaglie

Roma, 11 set. (askanews) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato in aula Emma Bonino, che si è spenta a Roma all'età di 78 anni, chiedendo un minuto di silenzio, che si è concluso con un lungo applauso di tutto l'emiciclo.

"Una notizia triste", la morte di Emma Bonino, ha osservato La Russa, "cui tutto il Parlamento era legato. Il Parlamento lo ha percorso in tutte le direzioni da vicepresidente del Senato, da ministro, deputata, senatrice e anche commissaria europea. Io ero vicepresidente della Camera nel 1994 e alle riunioni dei capigruppo lei partecipava e già aveva l'autorevolezza e la capacità di imprimere alla sua azione politica una coerenza e linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la sua vita. Le sue battaglie, sempre sentite profondamente, hanno portato al riconoscimento degli amici ma anche degli avversari".

Il presidente del Senato in particolare ha citato la volta in cui "Papa Francesco andò a trovarla a casa: fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino".

Quindi La Russa ha rivolto "ai suoi familiari, ai suoi cari, alla sua comunità politica le più sentite condoglianze".