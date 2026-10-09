Roma, 9 ott. (askanews) - È disponibile su tutte le piattaforme digitali "Semplicemente complicate", il nuovo singolo di Morena Rosini (testo di M. Rosini, musica di Francesco Faro) per Mitika International. Semplicemente complicate è una raccolta di emozioni, che ritrae quelle donne comuni e speciali, bambine, ragazze, madri, mogli, nonne e compagne di vita che da sempre sono spesso, dietro le quinte di una vita che preferisce inquadrare la perfezione e non l'unicità.

Morena scrive un nuovo importante capitolo della sua storia artistica regalando un'istantanea che racchiude tutta la bellezza delle donne ritratte senza filtri e così lontane dall'immagine di perfezione che le riviste patinate ci impongono.

"Semplicemente complicate, sì, ma anche dannatamente semplici - racconta Morena - portiamo dentro il caos e la calma, la forza e la grazia. Lavoriamo il doppio, riusciamo in tutto e non chiediamo il permesso a nessuno. Siamo donne che non temono tempeste o confini, ma chiediamo solo di essere viste e rispettate per quello che siamo. Ogni tanto ci "schiacciano", è vero, ma sappiamo trovare la forza di rialzarci per dimostrare quanto valiamo. Unite siamo più forti!".

Nel videoclip le protagoniste non sono in posa, ma al lavoro con le loro rughe, la fatica, i sorrisi, la loro disarmante bellezza fatta di imperfezioni e unicità. Donne reali, con pregi e difetti, con le loro storie. Semplicemente complicate, ci ricorda come possano essere complici e capaci di sostenersi a vicenda, diventando ancora più forti. Una canzone che, con semplicità, ci ricorda come dietro ogni grande storia ci siano donne normali ma straordinarie e che hanno sostenuto, incoraggiato e reso possibile quel percorso, anche senza ricevere il riconoscimento che meritavano. Semplicemente complicate rappresenta una nuova espressione, un nuovo capitolo della necessità di Morena Rosini di raccontare e raccontarsi attraverso la musica, descrivendo ciò che pensa e ciò che sente.

"E' per tutte quelle donne che non cercano attenzione, ma stanno nell'ombra, eppure sono grandissime. Una dedica speciale alle donne, quelle di cui non si parla mai: competenti, ma che sembrano essere invisibili. Ho scelto di raccontare le donne con tutte le loro sfumature e imperfezioni. Quella che racconto - conclude Morena - è la storia di milioni di donne, ma è anche la mia storia!".