Self-service in Thailandia, l'elefante entra nell'emporio e fa merenda

Milano, 6 giu. (askanews) - In Thailandia un elefante selvatico è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre entrava con disinvoltura in un minimarket della provincia thailandese di Nakhon Ratchasima, a circa tre ore a nord-est della capitale Bangkok, per fare uno spuntino.

Il negozio, situato vicino al Parco Nazionale di Khao Yai, ha chiamato i ranger per scortare il pachiderma all'uscita. "È venuto a mangiare degli snack freschi e delle uova", ha raccontato il proprietario Attaphon Chanphon.