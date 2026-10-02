Sei orologi d'artista per i 15 anni dello Swatch Art Peace Hotel

Milano, 2 ott. (askanews) - Sei artisti cinesi, in occasione dei 15 anni dello Swatch Art Peace Hotel, hanno immaginato altrettanti orologi, per dare vita a una collezione interamente dedicata alla ricerca che viene portata avanti nella residenza artistica di Shanghai. Con esiti diversi a livello formale, ma che raccontano una storia comune.

"Per me - ha detto ad askanews il CEO della residenza, Carlo Giordanetti - la parola che rappresenta questa collezione è proprio la gioia, perché la gioia di aver messo insieme sei talenti molto diversi tra di loro, come se fosse un cubo con sei facce, dove ogni faccia racconta una storia diversa ed è un po' il simbolo, se vogliamo, di quello che è lo Swatch Art Peace Hotel, cioè un edificio storico, importante, che però racchiude infinite personalità, perché corrispondono ai 600 e più artisti che abbiamo accolto nella residenza".

Gli orologi hanno temi floreali, oppure urbani, astrazione e minimalismo, o ancora celebrano divinità cinesi, ma, soprattutto, sono pezzi d'arte, parte del percorso che gli artisti compiono a Shanghai, lavorando per definire se stessi.

"È una collezione che racconta in modo diverso il legame tra la visione contemporanea di questi artisti e le tradizioni della Cina - ha aggiunto Giordanetti - perché per ognuno di loro, benché i linguaggi siano molto diversi e siano sicuramente molto contemporanei, c'è sempre un legame con una delle innumerevoli tradizioni che animano la cultura cinese. È una collezione che ha una leggerezza, diciamo, nel momento in cui la guardiamo, ma poi è piena di piccoli racconti e di molti significati, esattamente come la cultura cinese".

Racconti che, fin dalla sua nascita, Swatch vuole mettere al polso delle persone, avvicinando l'arte alla vita, senza rinunciare alla serietà dei progetti culturali che si fanno moda, stile e soprattutto pop.