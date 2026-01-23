Roma, 23 gen. (askanews) - Castel Romano Designer Outlet chiude il 2025 con risultati in crescita. Alla base di ciò, c'è il modello distintivo di McArthurGlen, che dopo il focus sulla Gen Z, si concentra, nella seconda edizione dell'"Osservatorio Moda e Generazioni", sulla fascia 50-65 anni. Ne ha parlato il Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet Enrico Biancato: "Questo è il secondo evento effettuato con Ipsos Doxa e serve per fare una verifica tra quello che noi pensiamo di proporre, quello che pensiamo di poter vendere e quelle che sono le esigenze del cliente. E quindi abbiamo bisogno di un giudizio completamente esterno che ci dica esattamente se la richiesta e l'offerta si incontrano".

La ricerca è effettuata in collaborazione con Ipsos Doxa e ha l'obiettivo di comprendere l'evoluzione dei comportamenti di consumo dei clienti. Sono intervenute in merito Cristina Liverani, Director Public Affairs di Ipsos Doxa, e Michela Andreozzi, attrice e regista e voce delle consumatrici Re-Styler.

"La ricerca che abbiamo realizzato quest'anno va ad analizzare la popolazione tra i 50 e i 64 anni che abbiamo definito Re-Styler, proprio per la capacità che hanno di reinventarsi e di vivere la moda andando a riscoprire quelli che sono i tratti importanti per esprimere la propria personalità. Nello specifico si è cercato di analizzare quali sono le particolarità del Re-Styler laziale rispetto ai risultati ottenuti a livello nazionale. Quello che ne emerge è un profilo di un consumatore particolarmente dinamico, curioso, aperto alle novità ma anche a tutte quelle che possono essere i richiami del passato, legati anche alla Pop-culture, vivendo proprio la moda come un gioco e un modo nuovo per esprimere loro stessi" ha dichiarato Liverani.

"Sono rappresentante di questa categoria che è stata battezzata così per un motivo forse di marketing, però lo trovo molto saggio. La Re-Styler è una donna tra i 50 e i 65 che ha chiaramente acquisito potere d'acquisto e che usa la moda come espressione di sé e ha più consapevolezza. Faccio parte di una generazione che, per la prima volta, è giovane a questa età e che quindi non subisce le scelte. Una volta ci si vestiva in un certo modo, ci si comportava in un certo modo, ma è sicuramente una donna consapevole che sceglie cosa indossare e perché, soprattutto per la rappresentazione, per la narrazione di sé" ha aggiunto Andreozzi.

I Re-Styler rappresentano quindi quasi la metà dei visitatori italiani dei quattro centri McArthurGlen in Italia e costituiscono la fascia con la spesa media più elevata, svolgendo un ruolo chiave nell'orientare le strategie di offerta ed esperienza.