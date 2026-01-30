Roma, 30 gen. (askanews) - Presso la Camera dei Deputati, è stata presentata la seconda edizione della Coppa Italia delle Regioni di Ciclismo. Official Health Partner della manifestazione, anche per la stagione 2026, sarà Novo Nordisk Italia. Ne ha parlato l'Onorevole Roberto Pella, Presidente di LCP (Lega Ciclismo Professionistico): "La Coppa Italia delle Regioni ha l'obiettivo primario di arrivare in tutte le regioni, di potenziare quelli che sono i temi, dalla sicurezza, alla violenza sulle donne, oltre alle malattie emotrasmissibili e la valorizzazione dei territori, ma soprattutto, con questa partnership, attraverso Unioncamere, di portare il mondo dell'economia e delle imprese a riconoscere, nel ciclismo, quello sport che sicuramente è molto più divisivo di tanti altri sport".

Le gare della manifestazione si svolgeranno in molte regioni italiane da febbraio a ottobre. Per l'occasione, presso i Novo Nordisk Health Village, sono in programma momenti di incontro tra esperti, istituzioni e cittadini, come sottolineato dal General Manager di Novo Nordisk Italia Jens Pii Olesen: "Questo partner è quello che ha il maggiore impatto nel tentativo di diffondere le notizie, sensibilizzare e creare concretamente prevenzione in tutta Italia. E il bello di questo progetto è che si raggiunge ogni comunità locale. Quindi siete presenti nella maggior parte delle vostre regioni e organizzate gare a livello locale, dove possiamo anche, attraverso i nostri Novo Nordisk Village, che saranno presenti in loco, interagire con gli operatori sanitari, con le associazioni di pazienti e con tutti gli altri stakeholder necessari per affrontare questi problemi".

Previste, inoltre, anche attività di screening per la popolazione e iniziative per coinvolgere i giovani sui temi di prevenzione, continuando la tradizione di promozione della salute promossa da Novo Nordisk e dalla Lega Ciclismo Professionistico per la prevenzione delle malattie croniche.