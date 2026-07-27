Seattle, sparatoria a un festival gastronomico: tre morti e feriti

Roma, 27 lug. (askanews) - Lo schieramento di polizia a Seattle, nello Stato di Washington, Usa, dopo che tre persone sono state uccise e diverse altre, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, in una sparatoria avvenuta durante un festival gastronomico a un isolato dallo Space Needle, simbolo della città. Due i morti dichiarati sul posto, in quattro sono stati portati in ospedale, uno poi è deceduto.

La polizia ha dichiarato che un sospettato è stato arrestato e che ne sta cercando un altro in seguito a quanto accaduto durante l'annuale Bite of Seattle, kermesse di tre giorni con migliaia di partecipanti.

In una conferenza stampa il vice capo della polizia di Seattle, Tyrone Davis, ha dichiarato che un sospettato è stato preso in custodia e le autorità stanno ancora cercando una persona ritenuta coinvolta. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, aveva dichiarato in precedenza che due persone erano in custodia, ma in seguito ha aggiornato la sua dichiarazione.

Si ritiene, in base alle prime ricostruzioni riferite da Davis, che due persone si siano sparate a vicenda: "È in corso un'indagine - ha detto - al momento non vi è alcuna minaccia rilevante per la comunità".