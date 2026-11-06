SeaFuture 2027, Pagni (Italian Blue Growth): focus underwater-Pmi

Roma, 6 nov. (askanews) - "Siamo arrivati alla decima edizione di Seafuture, in programma a settembre 2027. È ormai una manifestazione consolidata e strutturata, che nel corso delle nove edizioni precedenti ha registrato un trend di crescita. Per la prossima ci aspettiamo ancora più affluenza, un numero maggiore di delegazioni e moltissime presenze di aziende internazionali".

Lo ha dichiarato Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth (IBG Events) e organizzatrice di Seafuture, intervenuta al Media Space AIAD "en directe!" a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"Avremo un intero padiglione dedicato all'underwater e ci aspettiamo la partecipazione di grandi aziende, ma soprattutto di piccole e medie imprese, che vengono a Seafuture per incontrarsi e conoscere lo stato dell'arte delle tecnologie emergenti".

"Seafuture rappresenta una vetrina importante per le PMI, che hanno l'opportunità di incontrare gli end user delle Marine internazionali e di vedere direttamente sul campo le tecnologie, nel momento in cui vengono messe alla prova in mare".

"Quello che ci contraddistingue rispetto ad altre manifestazioni è proprio lo spazio: disponiamo di aree all'interno della base navale che consentono di effettuare prove in mare e visite a bordo delle navi", ha concluso Pagni.