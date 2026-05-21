Sdegno e presa di distanza, la reazione degli israeliani a Ben Gvir

Milano, 21 mag. (askanews) - Prese di distanza, sdegno e disgusto tra molti israeliani dopo la diffusione del video in cui si vede il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, deridere alcuni attivisti della flottila, inginocchiati con le mani legate dopo essere stati arrestati in mare dalla marina israeliana.

Una content creator di Tel Aviv, Hila Tov, parla di "brutalità israeliana" e attacca direttamente il ministro. Anche il musicista Dan Eldesman prende le distanze dal ministro: "Ben Gvir non mi rappresenta affatto come israeliano. Appartiene agli estremisti che causano guerre". E aggiunge: "Il suo comportamento di ieri è disgustoso, vergognoso. Sono semplicemente sconvolto da queste immagini".