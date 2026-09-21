Scuola Volontè, Mastandrea: da idea sgangherata a progetto enorme

Roma, 21 set. (askanews) - Dalla regia alla direzione della fotografia, dalla sceneggiatura al costume cinematografico, 11 indirizzi professionali, corrispondenti ai principali reparti tecnico-artistici che contribuiscono alla realizzazione di un film. A Roma, la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté ha aperto le sue porte ai giovani interessati alle carriere del cinema e dell'audiovisivo; è stato pubblicato il bando per l'ammissisone al triennio 2026/29, gratuito (aperto ai ragzzi e alle ragazze tra i 18 e i 29 anni non compiuti, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado - tranne per recitazione - iscritti a un Centro per l'impiego e residenti o domiciliati nella Regione Lazio), ci si potrà candidare fino al 15 ottobre 2026.

La Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio è l'ente attuatore del progetto formativo e la scuola è un Centro di alta formazione della Regione. Tra i fondatori della Volonté, nel 2011, Valerio Mastandrea, Daniele Vicari, direttore artistico, e Giovanna Gravina Volonté, già componente del Comitato scientifico, che oggi parlano di come l'esperienza formativa abbia raggiunto traguardi importanti e lo sia ancora di più al giorno d'oggi in un mondo in continua evoluzione con le nuove tecnologie. Mastandrea:

"Sono passati 15 anni da quando un'idea così sgangherata è diventata concreta, dando vita a una scuola che era all'epoca biennale, pubblica e gratuita; e questa esperienza continua e si interfaccia con delle istituzioni che comprendono e lavorano a questo progetto enorme, diventato triennale. Il grande progetto della scuola era non isolare chi fa cinema ma metterlo dentro il mondo del lavoro da subito, io ho lavorato con alcuni che sono usciti da qui, sono contento e speriamo di continuare altri 15 anni".

Il regista Daniele Vicari: "Il dinamismo della scuola è legato al fatto che i professionisti che insegnano qui fanno entrare i ragazzi in contatto con il mondo reale in cui si producono film, e questo gli permette di essere quindi dentro al meccanismo della produzione cinematografica". Numerosi, tra gli allievi e le allieve diplomati qui, hanno ormai intrapreso carriere di successo: tra questi Romana Maggiora Vergano, Gabriel Montesi, Enrico Borello.