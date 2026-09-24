Scuola, Valditara: "Sanzioni a chi entra in classe con burqa o niqab"

Roma, 24 set. (askanews) - "Poi c'è il tema del divieto di mascheramento, quindi burqa, niqab, casco, mascherina sanitaria per chi non è ammalato, mascheramento del volto e quindi non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe con il niqab, tanto per fare un esempio concreto. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a mille euro e sappiamo fra l'altro che con il decreto Caivano abbiamo introdotto una misura molto importante, e cioè sanzione della reclusione fino a due anni per quei genitori che non mandano i figli a scuola": lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso della conferenza stampa post Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge sulla Scuola.

"Quindi non è che uno possa dire 'non mando la figlia a ascuola perché dovrebbe entrare senza niqab', eh no, sennò sono due anni di reclusione", ha aggiunto Valditara.