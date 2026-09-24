ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Scuola, Valditara: multe a genitori che rifiutano i corsi di italiano

Roma, 24 set. (askanews) - "Laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento scolastico, grave deficit linguistico, di incentivare e favorire il percorso di apprendimento linguistico dei genitori. Quindi la scuola avrà l'obbligo di segnalare ai servizi sociali queste problematiche e i servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori, sarà ovviamente gratuito, e nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a mille euro a carico dei genitori che si rifiuteranno di partecipare": lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al termine del consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-legge sulla scuola.

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