Scuola, Valditara: da 4+2 nuove opportunità di lavoro per giovani

Milano, 22 giu. (askanews) - "Senz'altro grande apprezzamento: è una riforma questa che tra l'altro necessita di una collaborazione stretta proprio per sviluppare politiche di orientamento che raggiungano le famiglie, che raggiungano le scuole, che raggiungano soprattutto quella fascia di età che riguarda i giovani che frequentano le scuole medie secondarie di primo grado per indirizzarli verso i nuovi percorsi del cosiddetto 4+2 che sono straordinariamente importanti per la competitività del nostro sistema imprenditoriale e che offrono opportunità occupazionali emerso anche qua. spesso sconosciute alle famiglie". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, incontrando la stampa a margine dell'evento "Connecting to the future" promosso da Assolavoro al Palazzo Touring Club di Milano.

"Mentre in passato c'era un problema di forte disoccupazione, quindi alla fine poi si trovavano le competenze o comunque si trovavano si riusciva ad assumere - ha sottolineato Valditara -, oggi invece c'è proprio un problema di scarsità di specializzazioni e di competenze, scarsità personale che risponda alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più sofisticato, sempre più specializzato. E quindi è importantissima questa collaborazione anche per quanto riguarda i percorsi che noi abbiamo avviato con l'Africa e con altri paesi extraeuropei per la formazione di giovani all'estero e per poi saper incanalare nel sistema produttivo italiano queste competenze".