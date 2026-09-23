Scuola, Progetto Iride: 56% studenti conta su propri insegnanti

Roma, 23 set. (askanews) - "Cosa pensano i ragazzi oggi della nostra scuola? Il progetto Iride ha indagato interrogando oltre 12.000 studenti sul modo in cui stanno a scuola e sulle principali difficoltà che incontrano. Tre considerazioni velocissime. La prima: i ragazzi che escono dalla scuola, i neodiplomati, ne danno un giudizio positivo, largamente positivo nel 70% dei casi. Non meno del 40% invece dà un giudizio positivo durante il periodo scolastico, quindi un risultato un po' a scoppio ritardato". Lo ha detto Giorgio De Rita, direttore generale Censis, a margine della presentazione dei tre Rapporti realizzati nell'ambito della prima annualità del Progetto Iride "La scuola vista dai giovani" - nato dalla collaborazione tra Fondazione Costruiamo il Futuro Ets e Fondazione Censis - dedicati all'orientamento, alla valutazione degli apprendimenti e allo stare bene a scuola.

"La seconda considerazione che fanno i ragazzi è che possono contare sugli insegnanti: oltre il 56% degli studenti italiani dicono 'noi contiamo sui nostri insegnanti'. Ma solo il 14% si dicono pronti a parlare con gli insegnanti di fronte a un problema serio, di fronte a delle molestie, al cyberbullismo, a delle difficoltà familiari. Quindi un buon luogo di ascolto ma non un luogo adatto ai momenti di crisi reale", ha aggiunto.

"La terza considerazione è l'orientamento, l'indecisione che tocca i nostri ragazzi nel momento della scelta di come proseguire gli studi: oltre un terzo degli studenti alla soglia del diploma dichiara che non sa cosa farà dopo, non sa quale sarà il corso di studi, non sa quale sarà eventualmente la scelta fra continuare a studiare o andare a lavorare", ha concluso De Rita.