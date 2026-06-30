Scuola, Meloni: Stato garantisca a studenti vera uguaglianza in partenza

Roma, 30 giu. (askanews) - "Dovete essere pienamente liberi quando farete le vostre scelte, non dovete avere dei limiti che sono stati precostituiti, che non dipendevano da voi, che dipendevano dalla condizione da quale arrivavate, dalla famiglia nella quale nascevate... Queste barriere vanno rimosse. La vera uguaglianza esiste davvero nel punto di partenza, non nel punto d'arrivo. Uno Stato giusto costruisce le condizioni per cui tutti devono avere le stesse opportunità, poi però dove arrivi quello lo Stato non lo può determinare, quello lo determinate voi: con la vostra capacità, con la vostra determinazione con la vostra passione. Quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di costruire queste condizioni di partenza pari per tutti anche in una dimensione che diventa molto molto importante oggi che è la vostra capacità di confrontarvi con i vostri coetanei". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Ministero dell'Istruzione all'evento "Gli studenti italiani in Europa", dedicato al piano per il potenziamento dell'apprendimento delle lingue, promosso dal MIM.

Ovvero, ha sottolineato Meloni, "il più importante programma di formazione linguistica di mobilità internazionale che è stato mai realizzato in Italia per gli studenti delle scuole superiori, un investimento da 420 milioni di euro di fondi strutturali europei che noi decidiamo di destinare a questa sfida per consentire ad almeno 150.000 ragazzi e ragazzi italiane di vivere un'esperienza che consideriamo particolarmente importante, cioè trascorrere un periodo in un paese europeo".