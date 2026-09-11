Scuola, giovani, futuro: a Milano terza edizione di YAWP Festival

Milano, 11 set. (Askanews) - Venerdì 2 e sabato 3 ottobre si svolgerà al Teatro Franco Parenti di Milano YAWP Festival_In piedi sui banchi di scuola, terza edizione del festival multidisciplinare promosso e organizzato da Fondazione Francesco Morelli, con la direzione artistica di Benedetta Marietti e il patrocinio del Comune di Milano, dedicato al mondo della scuola: una riflessione sull'educazione, sulla necessità di una rivoluzione formativa e sulla possibilità di immaginare insieme una scuola sempre di più come luogo di ascolto, sapere, scambio e crescita condivisa.

La vita davanti a sé è il filo conduttore di questa edizione, ispirato all'omonimo romanzo di Romain Gary. Avere "la vita davanti" significa crescere in un tempo attraversato da incertezza, trasformazioni e nuovi interrogativi sul futuro. Per le giovani generazioni il domani appare insieme aperto e fragile: una promessa, ma anche una responsabilità. YAWP Festival offre uno spazio e un tempo di riflessione in cui, grazie al confronto con professionisti, istituzioni, soggetti sociali, docenti e studenti che si occupano di innovazione in campo pedagogico, ma anche scienziati, scrittori, filosofi e giornalisti, i giovani possano più agevolmente guardare al futuro con desiderio e speranza.

Riccardo Balbo, presidente della Fondazione Francesco Morelli e Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, hanno presentato l'edizione 2026 ad askanews.