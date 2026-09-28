Scuola, Bucci: rimozione striscione Qui nessuno è straniero? Malinteso

Genova, 28 set. (askanews) - "Mi sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene. Io sono favorevole alla riforma e mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, questo non va bene e mi preoccupa parecchio. Ma dubito che ci siano stati dei bambini ad aver scritto con gli asterischi. La rimozione? Sarà stato un misunderstanding": lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, commentando, a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone Nautico di Genova, la rimozione da parte della polizia dello striscione con scritto "Qui nessuno è stranier*" all'ingresso della scuola primaria Daneo di Genova.