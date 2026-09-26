ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2026

Scuola, Biffoni (Pd): premier Meloni venga a Prato, abbiamo modello

Prato, 26 set. (askanews) - "Sono vent'anni che in questa città gestiamo il tema dei non italofoni. La premier venga a Prato a vedere quello che questa città ha fatto, il suo modello" perchè "Meloni ha preso il tema dal verso sbagliato, dal tetto invece che dalle fondamenta". Lo ha detto il sindaco di Prato, Matteo Biffoni (Pd), a margine dell'assemblea dei riformisti Pd alla casa del popolo di Coiano, a Prato.

"Bisogna fare in modo che i ragazzi entrino e imparino: non è solo scuola, ma socialità, capacità di rapportarsi agli altri e al quartiere in cui si vive. Presidente venga a Prato", ha concluso Biffoni.

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