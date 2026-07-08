ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Scrivo: "Bisogna rivedere la governance europea della salute"

Roma, 8 lug. (askanews) - Ridurre i tempi di accesso alle terapie innovative e costruire una governance più efficace del sistema farmaceutico sono tra le sfide principali per l'Europa della salute. Su questi temi è intervenuto Roberto Scrivo, Chief External Affairs, Communications & Sustainability Officer di Angelini Pharma, durante l'incontro "Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale": "L'Europa deve capire quali risposte può dare ai pazienti che hanno bisogno che vengano accorciati i tempi di accesso ai farmaci innovativi e ha bisogno di rivedere la governance dal punto di vista regolatorio, affinché il diritto alla salute venga pienamente riconosciuto a tutti. Credo che la domanda intorno alla quale far ruotare tutte le scelte decisionali sia esattamente questa: cosa stiamo facendo per accelerare i tempi di accesso alla salute? Questo dovrebbe essere il comune denominatore di riflessione per tutti gli attori del sistema".

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