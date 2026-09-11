"Screening per la Vita", prevenzione e ricerca su diabete e celiachia

Roma, 11 set. (askanews) - Prevenzione, educazione sanitaria e ricerca scientifica sul diabete mellito di tipo 1 e sulla celiaca rivolto ai bambini in età prescolare: sono questi i i pilastri del progetto "Screening per la Vita", promosso dalla Fondazione Edoardo Carta ETS in collaborazione con ASL Roma 1 e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS). A Roma si è svolto il "Charity Gala Event" e il "Sweet Beats": due eventi che suggellano un ventennio di impegno sociale e di sensibilizzazione per il diabete giovanile insulino-dipendente da parte della Fondazione, nata nel 2006 dopo la scomparsa di Edoardo, un ragazzo di 17 anni affetto da diabete.

Una missione portata avanti dalla sua Presidente, Cinzia Grassi: "Il significato di questa serata è poter far qualcosa perché ci sia una vita senza diabete e quindi una diagnosi precoce attraverso lo screening, che va di riflesso alla Legge 130 del '23, Legge Mulè, che prevede lo screening diabete e celiachia".

Prevenzione e ricerca un binomio che va sostenuto anche dalle istituzioni. "Prevenzione e ricerca vanno a braccetto ed è fondamentale, perché prevenire significa dare tempo alla ricerca di intervenire in maniera definitiva sul diabete e sulla celiachia. Prima si fa e meglio è", sottolinea Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. "Noi abbiamo fatto una legge, la legge 130 del '23 che istituisce in Italia - primo paese al mondo - lo screening sulla popolazione pediatrica. Questo significa che da 0 a 17 anni rileveremo gli anticorpi e il diabete 1, significherà anticipare e curare e quindi assistere le famiglie e soprattutto i piccoli malati", conclude Mulè.

La missione della Fondazione è portata avanti da tutti i suoi componenti, nonché dal nuovo Comitato Scientifico di alto profilo che affianca il Consiglio di Amministrazione. "La prevenzione è alla base di tutte le acquisizioni che abbiamo avuto nella storia della medicina, quindi anche nel caso del diabete della celiachia, questo ha un ruolo fondamentale", aggiunge il Prof. Valentino Cherubini Direttore SOD Diabetologia Pediatrica AOU Marche.

Negli anni la "Fondazione Edoardo Carta ETS" ha dato vita a innumerevoli iniziative dalla sua nascita. Dalle manifestazioni sportive alla promozione di eventi culturali e artistici fino alla partecipazione alla Maratona di Roma edizioni 2024, 2025 e 2026.