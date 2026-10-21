ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Screening colon-retto: in Emilia-Romagna adesioni in crescita

Milano, 21 ott. (askanews) - Aderire ai programmi di screening per il tumore del colon-retto consente di ridurre drasticamente l'impatto della patologia: in Emilia-Romagna, i dati regionali, evidenziano un calo della mortalità fino al 65% tra gli uomini e al 54% tra le donne. Per sensibilizzare la popolazione ed evidenziare l'elevato livello tecnologico necessario nei percorsi di prevenzione e cura, FUJIFILM Healthcare Italia affianca le iniziative sul territorio con EndoRunner, una struttura mobile dotata di tre stazioni endoscopiche avanzate, che permette il confronto diretto tra cittadini e professionisti sanitari.

I programmi di informazione e sensibilizzazione attivati sul territorio stanno già mostrando risultati concreti. A Forlì l'iniziativa "Piazza Idea", realizzata nel 2025, ha fatto salire la partecipazione allo screening dal 37% del 2024 al 45%. Questa crescita dell'adesione ha spinto l'organizzazione sanitaria ad aumentare le disponibilità e gli slot dedicati alla colonscopia.

L'esperienza di sensibilizzazione è proseguita quest'anno nel territorio romagnolo con la tappa di "Piazza Idea" a Cesena, nata per avvicinare la prevenzione alle persone, rendere più comprensibile il percorso di screening e creare un dialogo diretto con i medici.

Le tappe del progetto, rappresentano così la prosecuzione di un percorso che mette al centro il cittadino e la possibilità di fare prevenzione attraverso un'informazione chiara e accessibile. Il messaggio dell'iniziativa è diretto: aderire allo screening significa prendersi cura della propria salute.

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