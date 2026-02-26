"Scream 7", sul tappeto nero le star per la prima a Los Angeles

Los Angeles, 26 feb. (askanews) - Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, il cast originale di "Scream", sul red carpet della première mondiale del settimo capitolo della saga horror a Hollywood. Arquette, che riprende il ruolo di Riley, in "Scream 7", primo film della saga a essere diretto da Kevin Williamson, storico sceneggiatore del primo capitolo, spiega:

"È meraviglioso vedere Neve (Campbell) sul poster e Courteney (Cox), con questa nuova generazione che stanno per presentare. La cosa fantastica di aver preso parte a questa avventura per così tanto tempo è vedere queste diverse generazioni innamorarsi del film, e poi i loro figli a loro volta. È un ciclo senza fine", dice ad Afp.

"È un film che capisce i suoi fan. C'è un po' di horror, un po' di commedia, e ci si diverte molto. È sempre una specie di thriller; si cerca di indovinare il colpevole per tutto il film. Credo che questo piaccia al pubblico", aggiunge.

Il successo della saga lo spiega la produttrice Marianne Maddalena: "Penso che Ghostface sia la risposta - dice in merito al serial killer - C'è qualcosa in Ghostface che affascina il pubblico. È spaventoso, bizzarro, divertente, assurdo, ma anche estremamente violento. C'è qualcosa che cattura l'immaginazione. È la maschera che fa tutto", sottolinea.