Scotto (Pd) si imbarca con Global Sudmud Flotilla: giustizia per Gaza

Milano, 3 set. (askanews) - Arturo Scotto del Pd ha annunciato che sarà su una delle barche della Global Sumud Flotilla in partenza il 7 settembre da Catania. "Ho aderito all'appello dei ragazzi e delle ragazze di Music for peace che a Genova hanno raccolto decine di tonnellate di beni di prima necessità", ha detto in un video pubblicato sui social.

"Quel cibo, quell'acqua, quei medicinali devono arrivare a Gaza, va rotto l'assedio che impedisce qualsiasi forma di aiuto umanitario e le autorità, a partire da quella italiana, devono attivarsi affinché la missione riesca, si tratta di giustizia, di rispetto di una popolazione stremata, di un gesto di umanità che ciascuna e ciascuno di noi può fare mobilitandosi perché Global Sumud Flotilla arrivi a Gaza".

Oltre a Scotto partecipano alla missione umanitaria internazionale per portare aiuti a Gaza anche Benedetta Scuderi, europarlamentare di Avs, Annalisa Corrado del Pd, Marco Croatti del Movimento cinquestelle.

