Scoperto un fossile di coccodrillo risalente al Giurassico

Milano, 11 ott. (askanews) - Un fossile di coccodrillo, risalente al Giurassico, 180 milioni di anni fa. Una scoperta eccezionale nel sud della Francia, nella regione francese dell'Hérault. Venerdì, al Museo di Lodève, è stato presentato al pubblico.

Il fossile è lungo cinque metri e largo più di due. La spina dorsale, le zampe e il lungo rostro - una bocca molto allungata - munito di denti sono ancora chiaramente visibili.

È stato portato al museo da un escursionista che lo ha trovato per caso a poche decine di chilometri da Montpellier, nell'entroterra.

Questo coccodrillo dell'era dei dinosauri viveva in parte in acqua e in parte in superficie. Sebbene i suoi denti mostrino un adattamento a una dieta altamente piscivora, la specie non è stata ancora identificata ufficialmente e devono ancora essere condotte analisi scientifiche".

