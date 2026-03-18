Scoperto un canile abusivo con barboncini toy venduti anche su TikTok

Roma, 18 mar. (askanews) - Ventisei barboncini toy in un canile costruito abusivamente sul solaio di un palazzo di Villaricca, comune della città metropolitana di Napoli.

I carabinieri hanno trovato i cani in un complesso in muratura con gabbie recintate, dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli. Ambienti senza autorizzazioni, stretti e sporchi, usati anche per promuovere i barboncini sui social.

L'uomo ritenuto il titolare della struttura, secondo i carabinieri avrebbe usato anche TikTok per pubblicizzare la vendita dei cagnolini, a somme tra i 1.000 e i 1.200 euro, una cifra competitiva per questa razza molto richiesta di cani di piccola taglia.

I militari della stazione di Villaricca, con il contributo di personale dell'Asl Napoli 2 di Marano, hanno sequestrato la struttura e denunciato l'uomo. I cani saranno affidati all'Asl.