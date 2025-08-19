ULTIME NOTIZIE 19 AGOSTO 2025

Scoperta dai Carabinieri una maxi piantagione di marijuana nella Locride

Caulonia, 19 ago. (askanews) - Una maxi piantagione con oltre 2mila piante di marijuana è stata scoperta dai carabinieri nelle campagne di Caulonia (Reggio Calabria). La coltivazione, estesa e dotata di un sofisticato impianto di irrigazione, è stata individuata durante un'attività di rastrellamento nelle aree boschive della Locride da parte dei militari della Stazione di Caulonia assieme allo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria.

Le modalità di coltivazione e le dimensioni dell'area avevano trasformato il sito in una vera impresa agricola illegale, pronta a immettere ingenti quantitativi di sostanza stupefacente sul mercato.

La presenza della piantagione evidenzia, spiegano i militari dell'Arma, come le zone rurali e più difficili da presidiare possano diventare rifugio di attività criminali, favorite dall'isolamento e dalla fitta vegetazione.

