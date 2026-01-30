ULTIME NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

Scontro Ricciardi-Furgiuele: "Hai fatto simbolo Decima Mas in Aula"

Roma, 30 gen. (askanews) - Scontro verbale fra il capogruppo della Camera dei Cinque Stelle, Riccardo Ricciardi e il deputato leghista Domenico Furgiuele nella sala stampa della Camera, dove quest'ultimo aveva organizzato una iniziativa sulla "Remigrazione" che vedeva fra i promotori gruppi di estrema destra Casapound, il Fronte Skinheads, la rete dei Patrioti e Brescia ai bresciani.

Ricciardi e un folto gruppo di Pd e Avs, hanno occupato la sala impedendo lo svolgimento della conferenza stampa. "Lui è quello che ha fatto la decima in aula", grida Ricciardi a Furgiuele ricordando quando il deputato venne espulso per aver fatto una X con le mani, simbolo della Decima Mas, unità militare fascista.

"Infatti il presidente della Camera mi ha cacciato", ha ribadito lo stesso Furgiuele, ammettendo, con chi chiedeva se davvero lo avesse fatto: "E certo che l'ho fatta".

"Vieni a casa mia a Forno a farla dove hanno ammazzato 56 persone", è stata la risposta Ricciardi, che ha ricordato l'eccidio nazifascista avvenuto nell'omonima frazione del comune di Massa.

"Devo venire da te, che mi minacci?", gli chiede il leghista. "Vieni in una comunità dove la Decima Mas ha trucidato 56 persone innocenti, vieni su quelle montagne a fare il simbolo della decima e vergognati", ha replicato il deputato M5S.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi