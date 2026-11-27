Marsiglia, 27 nov. (askanews) - Le immagini tratte dai social media mostrano la tensione prima della partita di Europa League tra Olympique de Marseille e Levski Sofia a Marsiglia, di giovedì che è stata caratterizzata da incidenti sugli spalti tra i tifosi delle due squadre, tra cui il lancio di fumogeni e risse, prima dell'arrivo della polizia antisommossa. Undici tifosi del Levski Sofia sono rimasti feriti, cinque sono stati ricoverati in ospedale. L'Om rischia pesanti sanzioni da parte dell'Uefa, la partita è finita per 1-0 in favore dei padroni di casa.